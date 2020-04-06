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Tunceli'de tek çift plaka denetimi ve maske dağıtımı

Tunceli Valisi Tuncay Sonel, Korona virüsle mücadele kapsamında kentte alınan tek ve çift plaka uygulamasını denetledi, sürücülere maske dağıtımı yapıldı.


Türkiye genelinde olduğu Tunceli'de de Korona virüs tedbirleri kapsamında sahada bir çok çalışma yapılıyor. Kentte tedbirler kapsamında İl Pandemi Kurulunun tavsiyesi üzerine, İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi tarafından özel ve ticari araçlarda tek ve çift plaka uygulamasına geçildi. Uygulama nedeniyle kent genelinde İl Emniyet Müdürlüğü ve Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler uygulamalar yapmaya başladı. Tunceli Valisi Tuncay Sonel'de tek çift plakalı uygulaması yapan Trafik Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekiplerle birlikte denetimlerde bulundu.Denetimlerde Vali Tuncay Sonel ve ekipler tarafından maskesi bulunmayan sürücülere ücretsiz maske dağıtımı da gerçekleştirildi.

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