Tunceli'de Tenzile Erdoğan anısına fidan dikildi

Tunceli'nin Pülümür ilçesinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın vefat eden annesi Tenzile Erdoğan'ın anısına fidan dikimi gerçekleştirildi.

AK Parti Pülümür İlçe Başkanlığı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın annesi Tenzile Erdoğan'ın vefatının 10. yılında 100 adet çam fidanını toprakla buluşturdu. İlçe teşkilatı ve vatandaşların katıldığı fidan dikim programında konuşan AK Parti Pülümür İlçe Başkanı Çağnur Kılıçoğlu, "Genel Başkanımız ve Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın vefat eden annesi Tenzile Erdoğan anısına bugün Pülümür'de annelerimiz ve gençlerimizle beraber fidanlarımızı toprakla buluşturduk. Tenzile annemize Allah'tan rahmet dileriz” dedi.