Tunceli'de termal sevinci

Tunceli'de geçmiş yıllarda teröristlerin eylem yaptığı, güvenlik güçlerinin başarılı operasyonlarıyla temizlediği noktada yapılan jeotermal su sondaj çalışmalarında saniyede 80 litre akan 42 derecelik sıcak su kaynağı bulundu.

Tunceli Valiliği ile Maden Teknik Arama (MTA) Genel Müdürlüğü tarafından imzalanan protokol gereği yapılan jeotermal su sondaj çalışmaları sonucunda 220 metre derinlikte saniyede 80 litre akan ve doğal sıcaklığı 42 derece olan termal sıcak su kaynağı bulundu. Merkez Dinar Deresi mevkiinde bulunan termal suyun sağlık, turizm ve tarım amaçlı yapılması planlanan tesislerle hem istihdam sağlaması hem de yöre ve ülke ekonomisine katkı sağlanmasının amaçlandığı belirtildi.

Termal suyun çıktığı alanda incelemelerde bulunan Vali Tuncay Sonel, “Birkaç yıl öncesine kadar terörle anılan Tunceli, başta Cumhurbaşkanımızın, İçişleri Bakanımızın destekleri ve kahraman güvenlik güçlerimizin teröristle mücadelede başarılı operasyonlarıyla huzur şehri haline geldi.Şehir merkezine 3 kilometre uzaklıkta Dinar Deresi mevkiinde İl Özel İdaresine tescilli bulunan yerde bir sıcak su kaynağımız vardı. Önceki yıllarda terör örgütlerinin eylem yaptığı bu yerde Tunceli huzur şehri olunca MTA Genel Müdürlüğümüzün destekleri ile İl Özel İdaremize ait bu alanda mühendis ve işçilerimizin çalışmaları ile 220 metrede şu an 42 derece sıcaklığında ve saniyede 80 litre akan termal sıcak su kaynağı bulunmuştur" dedi.

Termal sıcak su ile beraber bölgede beş yıldızlı termal oteller kurulacağını belirten Sonel, "Seracılık yapılacak, kesme güller yetiştirilecek, istihdam başta olmak üzere yöre ve ülke ekonomisine katkı sağlanacaktır. Ayrıca termal suyumuz artezyenik cazibeyle geliyor. Bu da inşallah yapacağımız tesislerin maliyetini düşürecek” ifadelerini kullandı.