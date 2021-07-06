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Tunceli'de terör örgütü PKK mensuplarına ait mühimmat ele geçirildi

Tunceli’nin Ovacık ilçesinde düzenlenen operasyonlarda, terör örgütü PKK mensuplarına ait mühimmat ele geçirildi.

Tunceli'nin Ovacık ilçesinde düzenlenen operasyonlarda, terör örgütü PKK mensuplarına ait mühimmat ele geçirildi.


Eren-7 Munzur-Mercan kapsamında, Tunceli İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince bugün Tunceli'nin Ovacık ilçesinde operasyon gerçekleştirildi. Operasyonda, kayaların arasına gizlenmiş vaziyette 1 adet RPG-7 roketatar, 1 adet Kalaşnikof piyade tüfeği, 2 adet el bombası, 2 adet dolu Kalaşnikof şarjörü ve 1 adet hücum yeleği ele geçirildi.


Bölgede operasyonların devam ettiği öğrenildi.

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