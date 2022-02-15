Tunceli'de terör örgütü üyesi yakalandı

Tunceli’de düzenlenen operasyonlarda ele geçirilen malzemeler üzerinde yapılan kriminal inceleme neticesinde gözaltına alınan şahıs tutuklandı.
Tunceli'de düzenlenen operasyonlarda ele geçirilen malzemeler üzerinde yapılan kriminal inceleme neticesinde gözaltına alınan şahıs tutuklandı.
Tunceli İl Jandarma Komutanlığınca 20 Kasım 2021'de icra edilen Eren Kış-6 Şehit Jandarma Uzman Çavuş Muhammet Yılmaz-2021/351 operasyonunda, ele geçirilen malzemeler üzerinde yapılan kriminal inceleme neticesinde 1 şahsın PKK/KCK silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan yakalanarak gözaltına alındığı bildirildi. Gözaltına alınan C.Y., jandarmadaki işlemlerinin ardından çıkarıldığı Tunceli Sulh Ceza Mahkemesince tutuklanarak cezaevine gönderildi.