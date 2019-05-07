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Tunceli'de teröristlere ait mağara imha edildi

Tunceli’nin Ovacık ilçesi kırsalında jandarma timlerinin yürüttüğü operasyonda teröristler tarafından kullanıldığı belirlenen 1 mağara imha edildi, 1’i kanas 4 otomatik tüfek ile çok sayıda mühimmat ele geçirildi.

Tunceli'nin Ovacık ilçesi kırsalında jandarma timlerinin yürüttüğü operasyonda teröristler tarafından kullanıldığı belirlenen 1 mağara imha edildi, 1'i kanas 4 otomatik tüfek ile çok sayıda mühimmat ele geçirildi.


Tunceli Valili, İl Jandarma Komutanlığı tarafından Ovacık ilçesinde bölücü terör örgütüne yönelik operasyon gerçekleştirildiğini bildirdi. Valilik açıklamasında, "Gerçekleştirilen operasyon kapsamında teröristlere ait 1 mağara imha edilmiştir. Mağara içerisinde, 1 adet kanas keskin nişancı tüfeği, 2 adet makineli tüfek, 1 adet mavzer tüfek, 4 adet kanas şarjörü, 3 adet uzun namlulu silah şarjörü, 1 adet kanas dürbünü, 1 adet tabanca, 1 adet el bombası, 365 adet bixi fişeği, 285 adet kanas fişeği, 159 adet mavzer fişeği, 12 adet tabanca fişeği 50 metre kablo ve çok miktarda yaşamsal malzeme ele geçirilmiştir" denildi.


Açıklamada, terörist unsurların bulunarak etkisiz hale getirilmesine yönelik çalışmaların azim ve kararlılıkla sürdürüldüğü de kaydedildi.

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