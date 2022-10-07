İhlas Haber Ajansı

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Tunceli'de teröristlerin inlerine girildi

Tunceli’nin Pülümür ilçesinde teröristlere ait 4 sığınak imha edildi.

Tunceli'nin Pülümür ilçesinde teröristlere ait 4 sığınak imha edildi. Sığınakların içinde çok sayıda mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirildi.


Tunceli İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinde Pülümür kırsalında operasyon gerçekleştirildi. Operasyonda 4 adet sığınak içerisinde 555 adet 7,62milimetre fişek, 222 adet 5,56 milimetre fişek, 2 adet Kalaşnikof şarjörü, 1 adet dürbün, 1 adet el yapımı patlayıcı devre düzeneği, 2 adet büyük tüp, 24 adet büyük pil, 1 adet güneş paneli ve çok miktarda yaşamsal malzeme ele geçirildi.


Bölgede operasyonların süreceği öğrenildi.

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