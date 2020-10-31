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Tunceli'de teröristlerin kullandığı 1 mağara ve 1 sığınak imha edildi

Tunceli’de jandarma timlerinin düzenlediği operasyon da teröristlerin kullandığı tespit edilen 1 mağara ve 1 sığınak imha edildi.

Tunceli'de jandarma timlerinin düzenlediği operasyon da teröristlerin kullandığı tespit edilen 1 mağara ve 1 sığınak imha edildi.


Valilikten yapılan açıklamada:” İl Jandarma Komutanlığımızca Tunceli-Hozat Aliboğazı bölgesinde gerçekleştirilen operasyon neticesinde 1 sığınak ve 1 mağara imha edilmiştir. Bu yerlerde 1 adet basma düzenekli EYP, 1 adet telsiz, 1 adet bilgisayar, 1 adet hard disk, 3 adet pil bloğu, 9 adet büyük tüp, 1 adet uyku tulumu, 2 adet sırt çantası, 1 adet ocak, 1 adet soba, 50 metre çelik halat, 4 çift mekap ayakkabı, 1 adet terörist kıyafeti, 1 adet yağmurluk, 100 metre branda, 20 kg salça, 15 kg mercimek, 15 kg şeker, çok miktarda örgütsel doküman ve yaşam malzemesi ele geçirilmiştir”denildi.


Açıklamada ayrıca terörist unsurların bulunup etkisiz hale getirilmesine yönelik çalışmaların azim ve kararlılıkla sürdürüldüğü kaydedildi.

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