Tunceli'de teröristlerin kullandığı 3 mağara ve EYP imha edildi

Tunceli'de devam eden "Eren-7 Mercan-Munzur Operasyonu"nda 3 mağara imha edildi. Operasyonda EYP ve çok sayıda malzeme ele geçirildi.

Tunceli Valiliğinden yapılan açıklamada, “Eren-7 Mercan-Munzur Operasyonu kapsamında, İl Jandarma Komutanlığımızca Tunceli-Ovacık kırsalında bugün, 3 mağara imha edilmiştir. İmha edilen mağaralar içerisinde; 1 adet EYP, 6 adet büyük tüp, 3 adet küçük tüp, 5 adet pil bloğu, 5 adet akü, 19 adet örgütsel kitap, 100 metre kablo, 100 metre ip, 200 metre naylon, 200 metre branda, 2 adet el feneri, çok miktarda gıda ve yaşam malzemesi ele geçirilmiştir” denildi.