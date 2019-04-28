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Tunceli'de teröristlerin kullandığı mağara imha edildi, malzemeler ele geçirildi

Tunceli’nin Nazımiye ilçesi kırsalında teröristlerin kullandığı bir mağara bulunarak imha edildi, çok sayıda malzeme ele geçirildi.

Tunceli'nin Nazımiye ilçesi kırsalında teröristlerin kullandığı bir mağara bulunarak imha edildi, çok sayıda malzeme ele geçirildi.


Tunceli Valiliği, Nazımiye ilçe kırsalında İl Jandarma Komutanlığına bağlı timler tarafından bölücü terör örgütüne yönelik operasyon yapıldığını bildirdi. Valilik açıklamasında, "Yapılan operasyonda teröristlere ait 1 mağara imha edilmiştir. Mağara içerisinde, 1 adet tablet, 215 adet pil bloğu, 54 adet örgütsel doküman, 25 paket çay, 16 adet büyük tüp, 1 adet küçük tüp, 8 adet kürek, 2 adet fırın, 1 adet kömür sobası, 1 adet ilk yardım malzemesi, 8 adet el feneri, 1 adet mp3 çalar, 4 adet çakı, 4 adet terörist kıyafeti, 43 adet not defteri, 7 adet pil bloğuna bağlı ışıldak, 35 adet tencere ve tava, 5 adet sırt çantası, 28 çift mekap ayakkabı, 101 adet tıbbi malzeme, çok miktarda örgütsel doküman, kitap ve yaşamsal malzeme ele geçirilmiştir" ifadelerine yer verildi.


Açıklamada, terörist unsurların bulunmasına ve etkisiz hale getirilmesine yönelik çalışmaların kararlılıkla sürdürüldüğü vurgulandı.

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