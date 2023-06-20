Tunceli'de tesisleşmenin olduğu alanlar dışında piknik ve kamp yasaklandı

Tunceli Valiliği, Orman Yangınlarıyla Mücadele Komisyon Kararları gereği, il genelinde 15 Haziran ile 31 Ekim tarihleri arasında, tesisleşmenin olduğu alanlar dışında, ateşli ve ateşsiz piknik yapmak, kamp kurmak, izinsiz olarak ormanlara giriş-çıkış yapmak, çadır kurmak ve anız yakmanın yasaklandığını bildirdi. Valilik açıklamasında, komisyon tarafından alınan diğer kararlara da yer verildi.