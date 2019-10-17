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Tunceli'de tır ile hafif ticari araç çarpıştı: 4 ölü

Tunceli-Elazığ karayolunda meydana gelen trafik kazasında aynı araç içerisinde bulunan 4 kişi öldü.



Kaza, Tunceli-Elazığ karayolunun 40. kilometresi Akpazar yol ayrımında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Alkan Çelik idaresindeki 62 AL 313 plakalı tır ile Ahmet Aydın (30) yönetimindeki 21 AAN 708 plakalı hafif ticari araç çarpıştı. Kazada, araç sürücü ile içerisinde bulunan Mahfuz Tektaş (39), Aziz Selçuk (44) ve İbrahim Çelik (24) olay yerinde hayatını kaybetti. Haber verilmesi üzerine olay yerine jandarma, sağlık, AFAD ve UMKE ekipleri sevk edildi.



Yapılan incelemenin ardından araç içerisinden ekipler tarafından çıkartılan cesetler otopsi yapılmak üzere Tunceli Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

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