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Tunceli'de tırıvırı ve serpme ile av yapan 4 kişiye 21 bin lira para cezası

Tunceli’de tırıvırı ve serpme ile av yapan 4 kişiye 21 bin lira para cezası kesildi.

Tunceli'de tırıvırı ve serpme ile av yapan 4 kişiye 21 bin lira para cezası kesildi.


Doğa Koruma ve Milli Parklar Tunceli Şube Müdürlüğü ekipleri ve jandarma, denetimlerini ve çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Bu çerçevede Munzur Vadisi Milli Parkında yapılan koruma kontrol faaliyetlerinde tırıvırı ve serpme ile av yapan 4 kişi tespit edildi. Yapılan aramalarda tırıvırı ve serpme ile av yaptıkları tespit edilen 4 kişiye 1380 sayılı Su Ürünleri Kanunu'na muhalefetten 21 bin lira para cezası kesildi. 3 adet tırıvırı ve 1 adet serpmeye el konulurken kontrollerin süreceği bildirildi.

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