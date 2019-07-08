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Tunceli'de tırlar kafa kafaya çarpıştı: 7 yaralı

Tunceli-Ovacık karayolunda iki tırın kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen kazada 7 kişi yaralandı.


Kaza, Tunceli-Ovacık karayolunun 20'nci kilometresinde meydanda geldi. Edinilen bilgiye göre, Tunceli'den Ovacık'a gitmekte olan Mustafa B. idaresindeki 23 AAB 499 plakalı tır ile karşı istikametten gelen Ahmet Y. yönetimindeki 23 AL 053 plakalı tır kafa kafaya çarpıştı. Kazada 7 kişi yaralandı. Vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine sağlık, AFAD ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla Tunceli Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Karayolu kaza nedeniyle ulaşıma kapanırken, ekipler yolu ulaşıma açmak için çalışma başlattı.

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