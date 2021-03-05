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Tunceli'de trafik denetimleri, 163 sürücü hakkında işlem yapıldı

Tunceli’de son bir haftada yapılan radar, drone ve yol uygulaması denetimlerinde kural ihlali yapan 163 araç sürücüsüne toplam 69 bin 460 TL cezai işlem uygulandı.

Tunceli'de son bir haftada yapılan radar, drone ve yol uygulaması denetimlerinde kural ihlali yapan 163 araç sürücüsüne toplam 69 bin 460 TL cezai işlem uygulandı.


Tunceli Valiliği, İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından 25 Şubat- 4 Mart 2021 tarihleri arasında radar, drone ve yol uygulaması denetimleri yapıldığını bildirdi. Denetimlerde çeşitli trafik kuralı ihlali sebebiyle 163 araç sürücüsüne toplam 69 bin 460 TL cezai işlem uygulandığı aktarıldı.


Denetimlerin aralıksız şekilde devam edileceği belirtildi.

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