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Tunceli'de trafik ekiplerinden drone ile denetim

Tunceli’de trafik ekipleri, drone ile uygulama yapmaya başlarken, çeşitli kurallara uymayan 31 sürücüye 6 bin 842 TL ceza kesildi.

Tunceli'de trafik ekipleri, drone ile uygulama yapmaya başlarken, çeşitli kurallara uymayan 31 sürücüye 6 bin 842 TL ceza kesildi.


İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, sürücüleri bilgilendirmek ve kurallara dikkat edilmesini sağlamak amacıyla drone destekli yol ve radar uygulaması gerçekleştirdi.Ekiplerin gün boyu yaptığı uygulamalarda sürücüler bilgilendirilirken, çeşitli kuralları ihlal edenlere de cezai işlem uyguladı.


Yapılan uygulamada 31 sürücüye hız sınırını, kırmızı ışık, emniyet kemeri ve seyir halinde iken cep telefonu kullanmak ihlallerini yaptığı belirtildi. Sürücülere toplamda 6 bin 842 TL'lik ceza kesildiği belirtildi.

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