Tunceli'de trafik kazası: 1 ölü

Tunceli-Elazığ Karayolu'nda dün gece geç saatlerde meydana gelen trafik kazasında bir kişi hayatını kaybetti.

Kaza, Tunceli-Elazığ Karayolu Göktepe köyü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Murat Sonar (31) idaresindeki 62 AAE 786 plakalı araç, Göktepe köyü yakınlarında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi. Kaza neticesinde sürücü Sonar araçtan fırlarken, araç ters dönerek durabildi. Kazanın haber alınması üzerine bölgeye 112, AFAD, emniyet ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine giden ekipler, Sonar'ın hayatını kaybettiğini tespit ederken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.