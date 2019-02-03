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Tunceli'de trafik kazası: 3 yaralı

Tunceli’de meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Tunceli'de meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.


Kaza, merkez Moğultay Mahallesi Atıl Üzelgün Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ovacık istikametine dönüş yapmak isteyen Kemal Yıldız idaresindeki 34 BB 4311 plakalı hafif ticari araç, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki konteynera çarptı. Kazada sürücü ve yanında bulunan 2 kişi hafif şekilde yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla Tunceli Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

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