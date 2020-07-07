İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Tunceli'de trafik kazası: 3 yaralı

TUNCELİ (İHA) – Tunceli meydana gelene trafik kazasında, 3 kişi yaralandı.


Kaza, Tunceli-Pülümür Karayolu Ağlayan Kayalar mevkiinde bulunan 8. Çığ Tüneli girişinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M. D. yönetimindeki 25 HA 065 plakalı hafif ticari araç, karşı yönden gelen Ö.F.D. idaresindeki 24 EN 823 plakalı otomobil ile kafa kafaya çarpıştı. Kazada 3 kişi yaralandı. Kazayı gören vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine sağlık, AFAD, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.


Yaralılar, ambulanslarla Tunceli Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.