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Tunceli'de trafik kazası: 4 yaralı

Tunceli’nin Pülümür İlçesi’nde meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Tunceli'nin Pülümür İlçesi'nde meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.


Kaza, Tunceli'nin Pülümür ilçesi çıkışında bulunan Tuzla mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Pülümür İlçesi'nden Erzincan'a seyir halinde olan T.B. idaresindeki 62 ABB 653 plakalı hafif ticari araç virajı alamayarak şarampole girdi. Kazada sürücüyle birlikte araçta bulunan 4 kişi yaralandı.


Vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralılar, ambulanslarla Pülümür Toplum Sağlığı Merkezine kaldırıldı.


Yaralıların genel sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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