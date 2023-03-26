İhlas Haber Ajansı

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Tunceli'de trafik kazası: 5 yaralı

Tunceli’de iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

Tunceli'de iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı.



Kaza, Tunceli merkez Cumhuriyet Mahallesi yol kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 5 kişi yaralandı. Haber verilmesi üzerine kaza yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahaleleri olay yerinde yapıldıktan sonra ambulanslarla Tunceli Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.


Polis ekipleri olay yerinde inceleme yaptı.

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