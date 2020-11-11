İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Tunceli'de trafik kazası: 6 yaralı

Tunceli’de iki otomobilin karıştığı kazada 6 kişi yaralandı.

Tunceli'de iki otomobilin karıştığı kazada 6 kişi yaralandı.


Kaza, Tunceli'nin Mazgirt İlçesi Darıkent yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 35 MJF 47 ve 23 EF 480 plakalı otomobiller, sürücülerinin dikkatsizliği nedeniyle kafa kafaya çarpıştı. Kazada her iki araçta bulunan 6 kişi yaralandı. Bölgeye sağlık ve AFAD ekipleri sevk edildi. İlk müdahaleleri olay yerinde sağlık ekipleri tarafından yapılan yaralılar daha sonra ambulanslarla Tunceli Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.


Kaza ile ilgili jandarma ekipleri olay yerinde inceleme yaptı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.