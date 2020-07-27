İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Tunceli'de trafik kazası: 9 yaralı

Tunceli’nin Pülümür ilçesinde aracın şarampole devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 3’ü çocuk 9 kişi yaralandı.

Tunceli'nin Pülümür ilçesinde aracın şarampole devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 3'ü çocuk 9 kişi yaralandı.


Kaza, Pülümür ilçe girişinde bulunan Hıver bölgesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Erzincan istikametinden Pülümür'e giden A.H.T. idaresindeki 62 AAC 882 plakalı hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi. Kazada, 3'ü çocuk 9 kişi yaralandı. Çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.


Yaralılar, ambulanslarla Pülümür Toplum Sağlığı Merkezi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.