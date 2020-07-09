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Tunceli'de trafik kazası:1 ölü

Tunceli’de hafif ticari araç ile zırhlı polis aracının çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti.

Tunceli'de hafif ticari araç ile zırhlı polis aracının çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti.


Kaza, Ovacık ilçesine bağlı 94 Mahallesinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Polislerinin bulunduğu zırhlı araç ile karşı yönden gelen Ömer Akyapı (75) idaresindeki 62 AD 733 plakalı hafif ticari araç çarpıştı. Kazada, ticari araç ters döndü, sürücü Akyapı ise olay yerinde hayatını kaybetti.


Kaza yerine AFAD, 112 ve Jandarma ekipleri sevk edildi. Ekipler tarafından araçtan çıkartılan Akyapı'nın cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Tunceli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

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