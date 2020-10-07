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Tunceli'de trafik kazası:1'i ağır 2 yaralı

Tunceli’de meydana gelen kazada 1’i ağır 2 kişi yaralandı.

Tunceli'de meydana gelen kazada 1'i ağır 2 kişi yaralandı.


Kaza, Tunceli- Erzincan karayolunun 35. kilometresinde bulunan 8. çığ tünelinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Tunceli istikametinden Pülümür istikametine seyir halinde sebze yükle kamyon ile karşı istikametten gelen 55 BL 115 plakalı araç çarpıştı. Kazada araçta bulunan 2 kişi yaralandı. Olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan 2 yaralı ambulanslarla Tunceli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.


Yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

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