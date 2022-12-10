Tunceli'de “TÜBİTAK Proje Önerisi Hazırlama Eğitimi”

Tunceli Munzur Üniversitesi akademik personeli ile öğrencilerine, Sağlık Bilimleri Fakültesi Ebelik Bölümü Başkanlığı tarafından “Sağlık Bilimleri Alanında TÜBİTAK Proje Önerisi Hazırlama Eğitimi” verildi. Üniversite Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen eğitimde, Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Farmakoloji Anabilim Dalı Başkanı ve Eczacılık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Engin Şahna, akademik personel ve öğrencilerle bir araya geldi. İki oturum şeklinde düzenlenen eğitimde Prof. Dr. Engin Şahna, proje hazırlama ve yazım süreci hakkında bilgilendirmelerde bulundu.

Düzenlenen eğitime, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Nuran Cıkcıkoğlu Yıldırım, Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Fethi Yılmaz, Spor Bilimleri Fakültesi Dekanı Fulya Benzer de katıldı.

Eğitim katılımcıların konuya ilişkin sorularının yanıtlanmasıyla sona erdi.