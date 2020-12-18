Tunceli'de tüm eğitim kurumları “Okulum Temiz” belgesine kavuştu

Tunceli İl Milli Eğitim Müdürlüğü'ne bağlı 95 okul ve kurumun “Okulum Temiz” belgelendirme sürecinin tamamlandığı belirtildi. İl Milli Eğitim Müdürü Gürsel Ekmekci, süreçte yüzde yüz başarı sağlandığını söyledi.

Milli Eğitim Bakanlığı ile Teknoloji ve Sanayi Bakanlığı arasında imzalanan "Eğitim Kurumlarında Hijyen Şartlarının Geliştirilmesi ve Enfeksiyonu Önleme İş Birliği Protokolü" kapsamında pandemi döneminde temizlik ve mesafe kuralları başta olmak üzere, gerekli tüm şartları yerine getiren okullara "Okulum Temiz" belgesi veriliyor. Bu kapsamda Tunceli'de de 95 okulun tamamı belgeyi hak ederek aldığı bildirildi. Belgeyi almaya hak kazanan tüm okul ve kurumların belgeleri öğretmenevinde düzenlenen törenle İl Müdürü Gürsel Ekmekci tarafından ilçe milli eğitim müdürlerine teslim edildi.

Bakanlıkların işbirliği protokolü kapsamında sürece hassasiyetle yaklaştıklarını belirten İl Milli Eğitim Müdürü Gürsel Ekmekci, “İlimizde her alandaki tüm resmi okul, kurum müdürlükleri bu belgeyi almak için gerekli çalışmaları yürütmüşlerdir. İl Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı İş Sağlığı ve Güvenliği Birimi (İSGB) bünyesinde hizmet veren 16 tetkikçi de süreç içerisinde gerekli rehberlik ve denetim çalışmalarını yapmışlar ve tüm okullarımızın belgelendirilme sürecini tamamlamışlardır” dedi.

Tüm okul ve kurumları tebrik eden Ekmekci, temizlik konusunun okullarda her zaman en öncelikli mesele olması gerektiğini vurguladı.