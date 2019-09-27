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Tunceli'de TYP kapsamında 150 kişi kurayla belirlendi

Tunceli’de Toplum Yararına Programı kapsamında il merkezi ve ilçelerde istihdam edilecek 150 kişi noter huzurunda çekilen kurayla belirlendi.

Tunceli'de Toplum Yararına Programı kapsamında il merkezi ve ilçelerde istihdam edilecek 150 kişi noter huzurunda çekilen kurayla belirlendi.


İş Kur Tunceli İl Müdürlüğü ile Milli Eğitim Müdürlüğü arasında il merkezi ve ilçelerdeki okullarda çalıştırılmak üzere Toplum Yararına Programı kapsamında 150 kişilik geçici kadro açıldı. Başvuruların tamamlanmasıyla Atatürk Spor Salonu'nda noter huzurunda kura çekimi gerçekleştirildi.Kura ile 150 kişinin ismi belirlendi.Belirlenen isimlerin 7 Ekim 2019 tarihinde işbaşı yapacağı bildirildi.


Kura çekimine İş Kur İl Müdürü Özdemir Aktaş, Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Hıdır Belice, İl Milli Eğitim Müdür Vekili Yakup Yıldız ile iş başvurusunda bulunan vatandaşlar katıldı.

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