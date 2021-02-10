Tunceli'de uyuşturucu ile mücadele, 1 yılda 159 şahsa işlem yapıldı

Tunceli'de polis ve jandarma ekiplerinin 1 yıl içerisinde uyuşturucuyla mücadele kapsamında yaptığı çalışmada 159 şahsa adli işlem yapıldı.

Valilikten alınan bilgiye göre, kent genelinde güvenlik güçleri uyuşturucu ile mücadele kapsamında çok sayıda çalışma yaptı. İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şubesine bağlı ekipler tarafından 1 yıl içerisinde yapılan çalışmalarda, 7 kilo 637 gram esrar, 15 kilo 200 gram afyon sakızı, çeşitli miktarlarda eroin, metamfetamin, captagon,sentetik ecza ve kenevir ele geçirildi. Polis ele geçirdiği uyuşturucu maddelerle ilgili 122 şüpheliyi yakalayarak adli işlem yaptı.

İl Jandarma Komutanılığı'na bağlı ekiplerde son bir yıl içerisinde uyuşturucu ile mücadele kapsamında 28 farklı çalışma yaptı. Ekiplerin yaptığı bu çalışmalarda 37 şüpheli yakalanırken, 7 kilo 200 gram kubar esrar, 3 bin 240 kök keneviri ile çeşitli miktarlarda toz esrar,metaanfatamin ve kokain maddesi ele geçirdi.

Toplamda 159 şahsa adli işlem yapan ekiplerin, uyuşturucu ile mücadele kapsamında hep operasyonel çalışmalar gerçekleştirmeye devam ettiği, hem de hazırlanan projelerle bilgilendirici eğitimler verdiği belirtildi.