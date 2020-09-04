İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Tunceli'de uyuşturucu ile mücadele

Tunceli’de jandarma ekipleri uyuşturucu ile mücadele kapsamında yaptığı çalışmada 1 şüpheliyi gözaltına aldı, 3 kilo 180 gram esrar ile 55 kök hint keneviri ele geçirdi.

Tunceli'de jandarma ekipleri uyuşturucu ile mücadele kapsamında yaptığı çalışmada 1 şüpheliyi gözaltına aldı, 3 kilo 180 gram esrar ile 55 kök hint keneviri ele geçirdi.


Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı birimler, uyuşturucu ile mücadele kapsamında çalışma yaptı. Jandarma ekiplerinin yaptığı çalışmada Pertek ilçesine bağlı Pirinççi köyü bölgesinde 1 şüpheli tespit eden ekipler operasyon düzenledi. Operasyonda şüpheli göz altına alınırken, arazide 55 kök hint keneviri ile 3 kilo 180 gram kubar esrar ele geçirildi.


Operasyonla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.