Tunceli'de uyuşturucu ile mücadele

Tunceli'de jandarma ekipleri uyuşturucu ile mücadele kapsamında yaptığı çalışmada 1 şüpheliyi gözaltına aldı, 3 kilo 180 gram esrar ile 55 kök hint keneviri ele geçirdi.

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı birimler, uyuşturucu ile mücadele kapsamında çalışma yaptı. Jandarma ekiplerinin yaptığı çalışmada Pertek ilçesine bağlı Pirinççi köyü bölgesinde 1 şüpheli tespit eden ekipler operasyon düzenledi. Operasyonda şüpheli göz altına alınırken, arazide 55 kök hint keneviri ile 3 kilo 180 gram kubar esrar ele geçirildi.

Operasyonla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.