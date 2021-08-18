Tunceli'de uyuşturucu operasyonu: 1 kişi gözaltına alındı

Tunceli'de Emniyet Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen operasyonda 13 kilogram 320 gram kenevir, 10 bin lira para ve çok miktarda kenevir tohumu ele geçirilirken, olayla ilgili 1 kişi gözaltına alındı.

Tunceli Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube Müdürlüğü ekiplerince, yasa dışı kenevir ekimine yönelik Pülümür ilçesinde bulunan bir eve operasyon gerçekleştirildiği belirtildi. Operasyonda, 13 kilo 320 gram kenevir, 10 bin lira para ve çok miktarda kenevir tohumu ele geçirilirken, olayla ilgili olarak 1 şahsın gözaltına alındığı kaydedildi.