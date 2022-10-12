İhlas Haber Ajansı

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Tunceli'de uyuşturucu operasyonu: 4 gözaltı

Tunceli’de jandarma ekipleri tarafından bir araç içerisinde yapılan aramada uyuşturucu madde ele geçirilirken, 4 şüpheli gözaltına alındı.

Tunceli'de jandarma ekipleri tarafından bir araç içerisinde yapılan aramada uyuşturucu madde ele geçirilirken, 4 şüpheli gözaltına alındı.



Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığına bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri, uyuşturucu madde taşıyan bir aracı tespit etti. Tespit edilen aracı yol uygulamasında durduran ekipler, yaptığı aramada 32 gram kubar esrar, 28 adet lyrica isimli hap ve 1 adet hassas tartı ele geçirdi. Araçta bulunan 4 şüpheli ise yakalanarak gözaltına alındı.

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