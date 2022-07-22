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Tunceli'de uyuşturucu operasyonu

Tunceli’de bir şahsın evine düzenlenen operasyonda bir miktar uyuşturucu madde ile uyuşturucu içme aparatı ele geçirildi.

Tunceli'de bir şahsın evine düzenlenen operasyonda bir miktar uyuşturucu madde ile uyuşturucu içme aparatı ele geçirildi.


Tunceli İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube ekiplerince yapılan istihbari çalışmalar sonucu tespit edilen bir şahsa ait ikamette yapılan adli aramada 140 gram kubar esrar, 80 gram kenevir tohumu ve 1 adet uyuşturucu içme aparatı ele geçirildi. Şahıs yakalanarak gözaltına alındı.

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