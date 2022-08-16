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Tunceli'de uyuşturucu operasyonu

Tunceli’de İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından bir ikamette gerçekleştirilen operasyonda 400 gram kubar esrar ve 46 kök kenevir ele geçirildi.

Tunceli'de İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından bir ikamette gerçekleştirilen operasyonda 400 gram kubar esrar ve 46 kök kenevir ele geçirildi.


Tunceli merkez Geyiksuyu köyü bölgesinde, İl Jandarma Komutanlığı tarafından tespit edilen bir şahsın ikametinde gerçekleştirilen adli arama neticesinde 400 gram kubar esrar ve 46 kök kenevir ele geçirildi. Olayda bir kişi yakalanarak gözaltına alındı.

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