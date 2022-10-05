Tunceli'de uyuşturucu operasyonu

Tunceli'nin Mazgirt ilçesinde durdurulan bir araçta yapılan aramada, 55 gram esrar, 4 sentetik madde ve 2 adet uyuşturucu madde içme aparatı ele geçirildi.

Mazgirt'te yol kontrol noktası üzerinde İl Jandarma Komutanlığı tarafından tespit edilen bir araç içerisinde yapılan adli arama neticesinde 55 gram esrar maddesi, 4 sentetik madde, 2 adet uyuşturucu madde içme aparatı ele geçirildi. Araçta bulunanlar hakkında işlem yapıldı.