Tunceli'de uyuşturucu operasyonu:1 şüpheli tutuklandı

Tunceli'de güvenlik güçlerinin yaptığı çalışmada uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen 1 şüpheli operasyonla yakalanarak çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.Şüphelinin evinden ise 2 kilo esrar, 400 gram Hint Keneviri tohumu, tüfekler ile hassas teraziler ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin çalışmasında Hozat ilçesinde ikamet eden C.K'nin uyuşturucu ticareti yaptığı bilgisine ulaştı. Bunun üzerine Özel Harekat ve İlçe emniyet ile Jandarma Komutanlığına bağlı ekiplerle birlikte şahsın ilçe merkezi ile köydeki evlerine eş zamanlı operasyon yapıldı. Operasyonda 2 kilogram esrar, 400 gram Hint Keneviri tohumu, 2 adet hassas terazi, 1 pompalı tüfek, 2 adet av tüfeği, bu tüfeklere ait 63 kartuş ile 1 adet kurusıkı tabanca ele geçirildi.

Gözaltına alınıp emniyete getirilen şüpheli C.K. ifadesinin ardından uyuşturucu madde ticareti suçundan adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkartılan şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.