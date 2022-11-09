Tunceli'de uyuşturucu ve av tüfeği ele geçirildi: 2 gözaltı

Tunceli Valiliği tarafından konuya ilişkin yapılan açıklamada, “Tunceli İl Jandarma Komutanlığımız KOM Şube ekiplerince yapılan çalışmalarda, Nazımiye ilçemizde tespit edilen 4 adreste yapılan adli arama neticesinde; 380 gram kubar esrar, 373 adet kenevir tohumu, 1 sarım kağıdı, 1 ruhsatsız av tüfeği ve 30 av tüfeği fişeği ele geçirilmiş, konu ile alakalı 2 şahıs gözaltına alınmıştır” denildi.