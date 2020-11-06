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Tunceli'de “Uzaktan Eğitimde Kalite Artıyor” Projesi

Tunceli’de “Uzaktan Eğitimde Kalite Artıyor” Projesi hayata geçirildi.

Tunceli'de “Uzaktan Eğitimde Kalite Artıyor” Projesi hayata geçirildi.


İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Şubesi, Rehberlik ve Araştırma Merkezi (RAM), Bilim Sanat Merkezi (BİLSEM) ve AR-GE birimi koordinatörlüğünde "Uzaktan Eğitimde Kalite Artıyor" projesi hazırlandı. Hazırlanan projenin ilk ayağı merkez Anadolu Lisesi'nde başladı. Lisenin konferans salonunda düzenlenen proje etkinliğine, İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Serdar Parlak, Şube Müdürü Veli Kurt, Tunceli Anadolu Lisesi öğretmen ve idarecileri ile proje yürütme ekibi katıldı. Proje kapsamında uzaktan eğitim faaliyetleri sırasında öğretmenlere sanal ortamdaki yeni uygulamalar ve motivasyon konularında bilişim öğretmeni Savaş Tuncer ve rehber öğretmen Gürdal Çalık tarafından eğitimler verildi.


Uzaktan eğitimde yeni uygulamaların tanıtılması, uzaktan eğitim sürecinde motivasyonların artırılması amaçlanan projenin kent genelinde yaygınlaştırılarak sürdürülmesinin planlandığı belirtildi.

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