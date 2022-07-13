İhlas Haber Ajansı

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Tunceli'de vadilerde denetimler sürüyor

Tunceli’de Munzur ve Pülümür vadilerinde piknik denetimleri sürüyor.

Tunceli'de Munzur ve Pülümür vadilerinde piknik denetimleri sürüyor.


Tunceli Valiliği tarafından yapılan açıklamada, “Kıymetli hemşehrilerimiz orman yangını riskinin en yüksek seviyede olduğu mevsim şartlarını yaşıyoruz. Vatandaşlarımızın ormanlık alanlara girmemeleri, araçlardan sigara izmariti atmamaları, cam atıkları gelişigüzel şekilde doğaya atmamaları, ateşli piknik yapmamaları önem arz etmektedir. Ateşli piknik yapılmamasına yönelik Ovacık ve Pülümür vadilerinde denetimlerimiz devam ediyor” denildi.

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