Tunceli'de vaka sayıları arttı, Vali Özkan tedbire dikkat çekti

Vali Özkan, tüm uyarı ve tedbirlere rağmen vaka sayılarının artmaya devam ettiğini söyledi. Vali Özkan, “Havaların soğumasıyla birlikte kapalı ve kalabalık alanlardaki sık buluşmalar, tedbirleri elden bırakarak yapılan ev ve aile ziyaretleri vaka sayılarımızı anormal derecede yükseltti. Ayrıca arkadaşlarımızın onca çabasına rağmen aşılamada istediğimiz seviyeye halen gelmiş değiliz. Sizlerden ricamız lütfen kalabalık ortamlardan uzak duralım, maske mesafe tedbirlerine uyalım. Hem kendimizin hem de çocuklarımızın aşılarını düzenli olarak takip edelim. Unutmayalım ki sadece birilerimizin tedbirli olması yeterli değil, hepimiz tedbirli olmadıkça, aşı sırası gelen tüm hemşehrilerimiz aşılarını olmadıkça salgını yenmemiz mümkün değil. Lütfen hem kendimizi hem de kentimizi koruyalım” dedi.