Tunceli'de vatandaşlar yol kenarına inen dağ keçilerini izledi

Tunceli'de koruma altında bulunan yaban keçileri, karınlarını doyurmak için karayolu kenarına kadar indi. Vatandaşlar yaban keçilerini yakından görerek fotoğraflama keyfi yaşadı.

Pülümür Vadisi'nde koruma altında bulunan bir grup yaban keçisi, karınlarını doyurmak için karayolu kenarına kadar indi. Yoldan geçen vatandaşlar ise durarak çok yakın bir mesafeden hem yaban keçilerini seyretti hem de o anları cep telefonlarıyla kayıt altına aldı. Kimi vatandaşlar, sırf yaban keçilerini görmek için vadiye geldiklerini dile getirdi.