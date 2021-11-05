İhlas Haber Ajansı

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Tunceli'de vatandaşlara ‘Narkorehber' eğitimi verildi

Tunceli’nin Hozat ilçesinde vatandaşlara ‘Narkorehber’ eğitimi verilerek UYUMA Projesi tanıtıldı.

Tunceli'nin Hozat ilçesinde vatandaşlara ‘Narkorehber' eğitimi verilerek UYUMA Projesi tanıtıldı.


Tunceli İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, kamu kurum personelleri, Hozat Meslek Yüksekokulu öğrencileri, öğretim görevlileri ve vatandaşlara uyuşturucu madde kullanımını önleme ve bilgilendirme faaliyetleri kapsamında ‘Narkorehber' eğitimi verildi. Ekipler ayrıca, UYUMA Projesini de vatandaşlara tanıttı.

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