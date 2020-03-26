İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Tunceli'de Vefa Sosyal Destek Grubu ilçe ve köylerde de görevde

Tunceli’de korona virüs tedbirleri kapsamında oluşturulan "Vefa Sosyal Destek Grubu" kent merkezinde olduğu gibi ilçe ve köylerde de 65 yaş ve üstü olanlar ile kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşların yardımına koşuyor.

Tunceli'de korona virüs tedbirleri kapsamında oluşturulan "Vefa Sosyal Destek Grubu" kent merkezinde olduğu gibi ilçe ve köylerde de 65 yaş ve üstü olanlar ile kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşların yardımına koşuyor.


Çin'de başlayıp dünyayı saran Türkiye'de de görülen korona virüs nedeniyle alınan tedbirler arttırılarak devam ediyor. İçişleri Bakanlığının genelgesi sonrasında evlerinden çıkması kısıtlanan vatandaşlara yönelik Tunceli'de kurulan "Vefa Sosyal Destek Grubu" hazırlanan ihtiyaç paketlerini ulaştırdığı gibi talep ettikleri ürünlere göre de alışverişlerini gerçekleştiriyor.


Valilik koordinesinde sağlık, jandarma, polis ve sivil görevlilerden oluşturulan ekipler, ilçelerin yanı sıra köylerde ev ziyaretleri yapıp virüs hakkında bilgilendiriyor hem de sağlık, gıda gibi ihtiyaç malzemelerini teslim ediyor.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.