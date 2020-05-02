Tunceli'de "Vefalı” ekipler, yaşlıların evlerini temizliyor

Tunceli'de "Vefa Sosyal Destek Grubu", salgın dolayısıyla dışarı çıkamayan yaşlıların evlerini hem düzenliyor, hemde temizleyerek yardımcı oluyor.

Ülke genelinde olduğu gibi Tunceli'de de valilik koordinesinde oluşturulan "Vefa Sosyal Destek Grubu" çalışmalarını sürdürüyor. Yaşlı vatandaşlara alış verişten, evlerine kadar kahvaltı ve yemek servisi yapan görevliler aynı zamanda kronik rahatsızlıkları nedeniyle ev işlerini göremeyenlerin yardımına koşuyor.Ekipler bu durumda olanların evlerinde genel temizlik yapmanın sıra düzenleyerek günlük yaşantılarını kolaylaştırıyor. Bugün sabahta Yeni Mahalle'de tek başına ikamet eden 70 yaşındaki Mehriban Songün'ün evine giden ekipler, genel temizlik yapıp evi dezenfekte etti.

Evinin ter temiz olduğunu aktaran Mehriban nine ise kendisine ekip gönderen Vali Tuncay Sonel ve tüm ilgililere dua etti.

Devletin sıcaklığını ve şefkatini yöre halkına gösterdiklerini belirten Vali Tuncay Sonel ise ” Vefa Sosyal Destek Gruplarında görevli arkadaşlarımız kıymetli büyüklerimizin evlerine giderek, onların isteklerini yerine getirmeye devam ediyorlar"dedi.