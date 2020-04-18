İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Tunceli'de “Vefalı” temizlik

Tunceli’de ihtiyaç sahibi yaşlı ve kronik hastaların evleri valilik koordinesinde Vefa Sosyal Destek Grubu tarafından temizleniyor.

Tunceli'de ihtiyaç sahibi yaşlı ve kronik hastaların evleri valilik koordinesinde Vefa Sosyal Destek Grubu tarafından temizleniyor.


Korona virüs salgını nedeniyle ülke genelinde olduğu gibi Tunceli'de de valilik koordinesinde oluşturulan Vefa Sosyal Destek Grupları, evden çıkması kısıtlanan yaşlı ve kronik vatandaşların her türlü ihtiyacını gidermek için sahada görev yapıyor. Yeri geldi mi alış veriş, yeri geldi mi evlerine kadar kahvaltı servisi yapan grupta yer alan görevliler, şimdi de evlerini temizleyemeyen vatandaşların yardımına koşuyor. Ekipler evlere giderek başta aşağı genel temizlik yaparken, yaşlı ve rahatsızlığı bulunanların günlük işlerini de yerine getiriyor.


Vefa Sosyal Destek Grubu çalışanlarına özverilerinden dolayı teşekkür eden Vali Tuncay Sonel, devletin şefkati ve merhametinin her daim dede ve ninelerin yanında olduğunu aktardı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.