Tunceli'de "Vergi Haftası" etkinliği

Tunceli'de "Vergi Haftası" kapsamında konferans verildi.

Munzur Üniversitesi Rektörlüğü ve Tunceli Defterdarlığı tarafından 30.Vergi Haftası kapsamında “Vergi” ile ilgili konferans gerçekleştirildi.Meslek Yüksekokulu Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen konferansa Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Hikmet Esen, Vali Yardımcısı Vekili Soner Divli, Tunceli Defterdarı Tahir Bayındır, kurum amirleri, üniversite ve defterdarlık personeli ile öğrenciler katıldı.

Konferansta, Gelir İdaresi Grup Başkanı İmdat Türkay, vergi konusunda bilgilendirme yaparken, Vergi Dairesi Müdürü Edip Ateş de Gelir İdaresi Başkanlığı Teşkilat Yapısı ve Kariyer Planlaması konusunda katılımcıları bilgilendirdi.

Öğretim üyesi Dr. Ömer Sezai Şenel ise, Osmanlı Devleti'nden başlayarak günümüze Türk Vergi Sisteminin İşleyişi, Verginin Gerekliliği ve Yeterliliği hakkında bilgi verdi.