Tunceli'de yaban domuzları, yavrularıyla birlikte yerleşim yerine indi

Tunceli'de yaban domuzları, beraberindeki yavrularıyla yerleşim yerine kadar inip yiyecek aradı.

Tunceli'de sıklıkla yerleşim yerine inen yaban domuzları, bu kez Cumhuriyet Mahallesi'nin en işlek caddesinin refüjünde ve Atatürk Mahallesi'nde bir sitenin bahçesinde yiyecek ararken görüntülendi. Vatandaşlardan evcil hayvan gibi muamele gören yaban domuzları, yöre insanın balkonlardan bıraktığı yiyeceklerle beslendi.

Çevre sakinlerinden Rukiye Yılmaz, "Yaban hayatına bu kadar değer veren bir kentte yaşamak bizlere ayrı bir mutluluk veriyor. Sokak hayvanlarını bırakın, yaban hayvanlarının bile güven içerisinde, insanlardan korkmadan merkeze indiği bir şehir. Bu hayvanların korkmadan kent merkezine gelmesinde ki sebeplerin başında insanların şefkati ve merhameti yatıyor. Aracımla geçerken en işlek, trafiğin en yoğun olduğu caddenin refüjünde gördüğüm yabani domuzları cep telefonumla görüntüledim" dedi.