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Tunceli'de yaban hayvanları için doğaya yem bırakıldı

Tunceli’nin Çemişgezek ilçesinde kar yağışının etkili olmasının ardından yaban hayvanları için doğaya yem bırakıldı.

Tunceli'nin Çemişgezek ilçesinde kar yağışının etkili olmasının ardından yaban hayvanları için doğaya yem bırakıldı.


İlçe Gençlik ve Spor Müdürlüğü ile Gençlik Merkezinin organizasyonuyla yiyecek bulmakta zorlanan yaban hayvanları için yüksek kesimlere yem bırakıldı. Etkinliğe İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Sezgin Tek ile çok sayıda genç ve çocuk katıldı. Amaçlarının gençlerde duyarlılık oluşturmakla birlikte yaban hayatına bir nebze de olsa yaşam vesilesi olmayı düşündüklerini aktaran Tek, “Bugün yaban hayvanlarının kış mevsiminden olumsuz etkilenmemesi için gençlerimizle birlikte etkinlik düzenledik. Havaların soğuduğu, çetin kış şartlarının hakim olduğu bu günlerde doğada yaşam mücadelesi veren yaban hayatı için buğday, kemik ve ekmek gibi yiyecekleri ilçenin yüksek kesimlerine bıraktık. Amaçlarımızdan bir diğeri de gençlerimizin merhamet duygusunu çoğaltmak, doğayı sevdirmek olmuştur. Bu tür etkinlikleri zaman zaman gerçekleştirmenin çabası içerisinde olacağız. Bu günkü etkinliğimize katılan değerli gençlerimize ve dünya tatlısı çocuklarımıza çok teşekkür ederim” diye konuştu.


Etkinliğe babasıyla birlikte katılan 8 yaşındaki Yağmur Elif Aydın, “Ben bugün hayvanlar için dağlara yem bırakmaktan çok mutlu oldum. Bir sürü buğday serptim. Hatta kekliklerin yemleri yediğini görmek daha da çok mutlu edecek. Eminim biz eve gittikten sonra gelip karınlarını doyuracaklardır. Bu arada karda yürümekte gayet keyifliydi. Çok güzel bir gün geçirdim diyebilirim” dedi.

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