Tunceli'de yaban hayvanları için doğaya yem bırakıldı

Tunceli'de kış mevsimi nedeniyle yüksek rakımlı bölgelere yaban hayvanları için 600 kilogram yonca ve 200 kilogram yem bırakıldı.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Tunceli Şubesi tarafından, her kış mevsiminde olduğu gibi bu kış da doğaya yem bırakma çalışması devam ediyor. Çalışmalar kapsamında Tunceli'nin Mazgirt ilçesinin karla kaplı yüksek rakımlı bölgelerinde yaban hayvanlarının uğrak yerleri olarak belirlenen noktalara 600 kilogram yonca ve 200 kilogram yem bırakıldı.

Öte yandan ekiplerin kent genelinde belirli aralıklarla yemleme, koruma ve kontrol faaliyetlerini sürdürdüğü bildirildi.