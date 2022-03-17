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Tunceli'de yaban hayvanları için doğaya yem bırakıldı

Tunceli’de kış mevsimi nedeniyle yüksek rakımlı bölgelere yaban hayvanları için 300 kilogram yonca ve 800 kilogram buğday bırakıldı.

Tunceli'de kış mevsimi nedeniyle yüksek rakımlı bölgelere yaban hayvanları için 300 kilogram yonca ve 800 kilogram buğday bırakıldı.


Doğa Koruma ve Milli Parklar Tunceli Şubesi ekipleri tarafından, her kış mevsiminde olduğu gibi bu kış da doğaya yem bırakma çalışması devam ediyor. Çalışmalar kapsamında Hozat ilçesinin karla kaplı yüksek rakımlı bölgelerinde yaban hayvanlarının uğrak yerleri olarak belirlenen noktalara 300 kilogram yonca ve 800 kilogram buğday bırakıldı.


Öte yandan ekiplerin kent genelinde belirli aralıklarla yemleme, koruma ve kontrol faaliyetlerini sürdürdüğü bildirildi.

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